Путин обязательно нападет на Украину

Айдер Муждабаев

журналист

28 ноября 2018, 06:57

Выборы сейчас не между Порошенко и другим кандидатом, а между жизнью и смертью, между свободой и тюрьмой, между своим домом и - изгнанием.

Порошенко,военные

Что произошло в Керченском проливе: украинские катера, практически без вооружения шли из одного порта в другой. Этим маршрутом украинские военные корабли проходили и раньше и тогда ничего не было.

И вдруг они стали жертвой нападения. Но это не "вдруг", это личный приказ Путина, который четко был передан командирам. Это эфэсбэшная история, двух мнений быть не может о том, кто это придумал и приказал сделать.

Я слышу много голосов, что это инспирировал Порошенко. Мне сложно с этими людьми, выглядящими разумно и вменяемо, спорить. Я думаю, если нападение России будет широкомасштабным, по всей границе, то и тогда Порошенко будет виноват и это станет частью его коварного плана как остаться у власти.

Читайте такжеПутин может подождать с захватом Украины до 27 декабряВ Украине принято обвинять Порошенко во лжи, но сегодня тот случай, когда эти обвинения являются абсолютно беспочвенными, потому что в этом обращении к ВР, где президент предложил ввести военное положение не на 60, а на 30 дней, он сказал правду – про то, что войска РФ буквально в десятках километров от границы с Украиной находятся в полной боевой готовности. И это не шутка, это не пиар-ход, это правда – я общаюсь с людьми, которые знают ситуацию, общаюсь с аналитиками западных посольств, военных атташе. Президент Украины прав, говоря о том, что огромная группировка войск с атакующими намерениями и атакующей комплектацией стоит вдоль всей границы Украины.

Что должен был сделать президент после нападения на три военных катера с ранениями экипажа и пленом более 20 моряков, которых будут судить? У него не было другого выхода, кроме объявления военного положения. Случись завтра что-то, те же люди, которые обвиняют Порошенко в диктаторских замашках, скажут: "А что ж ты ничего не делал, не поднял по тревоге все войска, не выстроил линию, не укрепил ее?".

Многие украинцы не знают Россию, не понимают ментальность, намерения. Когда вы рассуждаете о русских оккупантах и их правителях с точки зрения вашей логики, ее можно выбрасывать, потому что никакой вашей логики у них нет. У них есть своя логика, которая с вашей никак не соотносится. То, что придет им в голову, вы никогда не спрогнозируете, как не спрогнозируете поведение медведя, который вышел из тайги и кружит вокруг вашего дома. А если вы не можете спрогнозировать, вы должны чистить пулемет. И дом наш действительно стоит отдельно, потому что на данный момент все выглядит так, что никто за Украину вступаться не собирается. Мы слышим только озабоченности и призыв к сдержанности с обеих сторон.

Читайте такжеЗачем Путину провокация в Азовском мореИ это все не очень веселая история: история не про выборы и расклады, у нас все погрязло в теории заговора, а Путин так не рассуждает, он действует по своему усмотрению и выбирает удобный момент для нападения на Украину. Я в этом абсолютно, на 100% уверен. Мне интересно, где все депутаты, которые сегодня говорят о подорожаниях, будут, если Путин завтра нападет. Что они будут рассказывать про мирные планы и как Порошенко был неправ, желая узурпировать власть. Что они будут рассказывать, когда "грады" будут крыть украинские города, а авиация бомбить ваш дом. А это может быть уже через два часа. Они выглядят как сумасшедшие. Вы имеете дело с медведем, его нельзя перехитрить, от него можно только защититься.

Сейчас Путин испытывает Запад, НАТО, США – что они будут делать. Единственный способ ситуацию остановить – кризис, идентичный Карибскому. Через Керченский пролив должна пройти, согласно всем правовым нормам, эскадра НАТО. Если этого не сделать, то аннексия моря состоялась. Я думаю, что ни американцы, ни европейцы к этому не готовы, что они слабы морально. Хотя Путин бы войну в этом случае не начал. Но он бы увидел силу. Путин что-то поймет, когда в ответ на свои действия получит адекватный сильный ответ.

Путин обязательно нападет. Обязательно. И готовыми к этому надо быть всегда. И если сейчас мы все "прощелкаем", последствия будут еще более серьезными. А попытается напасть он точно, сейчас просто выбирает момент. И выбор сейчас не между Порошенко и другим кандидатом, а между жизнью и смертью, между свободой и тюрьмой, между своим домом и - изгнанием.

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Россия Украина НАТО Керченский пролив Владимир Путин Азовское море Айдер Муджабаев
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