Запад поддержал Украину в Совбезе ООН

Многие страны-члены СБ ООН стали на сторону Украины / Reuters

Ряд стран Запада - США, Нидерланды, Польша, Швеция и Великобритания - на Совете безопасности ООН выступили с резким осуждением агрессии России на Азове и поддержали позицию Украины.

"Я выступаю от имени США, Королевства Нидерланды, Польши, Швеции и Великобритании. Мы выступаем единым фронтом против попытки России обсудить недавнюю эскалацию в Керченском проливе по теме нарушения границ РФ. Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ, включая территориальные воды", - заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Мы выражаем глубокую озабоченность в связи с инцидентом, который представляет собой опасную эскалацию в нарушение международного права. Мы рассчитываем на обсуждение российской провокации по соответствующему пункту повестки дня. Мы призываем всех членов Совета голосовать против пункта повестки дня, предложенного Россией", - добавила она.

Россия, в свою очередь, заявила о нарушении Украиной международного права и подрыве основ мировой безопасности.

25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт пограничный корабль России протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали 23 украинских моряка-офицера, трое из них находятся в больнице в Керчи (захваченный РФ Крым).

Вооруженные силы Украины были приведены в состояние полной боевой готовности. Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. В понедельник, 26 ноября, глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.