Совбез ООН созвал экстренное заседание в связи с российской агрессией в Азовском море: видеотрансляция

Совбез ООН даст оценку неприкрытой агрессии России против Украины / Reuters

Совет Безопасности ООН проводит экстренное заседание, связанное с действиями России, которая в водах Азовского моря совершила атаку в отношении украинских кораблей и захватила в плен 23 моряка.

Заседание проходит 26 ноября в Нью-Йорке. Обсуждения проходят в открытом формате и транслируются в режиме онлайн на официальном сайте ООН.

Ожидается, что перед членами Совбеза ООН выступит украинская делегация.

Данное заседание созвано по инициативе Киева в связи с обострением ситуации в Азовском море.