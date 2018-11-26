Совбез ООН созвал экстренное заседание в связи с российской агрессией в Азовском море: видеотрансляция

Делегации стран мира для обсуждения ситуации собрались в Нью-Йорке.
Совет Безопасности ООН проводит экстренное заседание, связанное с действиями России, которая в водах Азовского моря совершила атаку в отношении украинских кораблей и захватила в плен 23 моряка.
Заседание проходит 26 ноября в Нью-Йорке. Обсуждения проходят в открытом формате и транслируются в режиме онлайн на официальном сайте ООН.
Ожидается, что перед членами Совбеза ООН выступит украинская делегация.
Данное заседание созвано по инициативе Киева в связи с обострением ситуации в Азовском море.
25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт пограничный корабль России протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.
Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали 23 украинских моряка-офицера, трое из них находятся в больнице в Керчи (захваченный РФ Крым).
Вооруженные силы Украины были приведены в состояние полной боевой готовности. Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. В понедельник, 26 ноября, глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.