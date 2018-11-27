Захват украинских катеров: Германия потребовала от Киева доказательств

РФ захватила украинские катера / Пресс-служба ВМСУ

Обстоятельства захвата украинских катеров с моряками Россией в Азово-Керченской акватории до сих пор до конца не ясны, при этом Украина должна предоставить доказательства событий 25 ноября.

По словам министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, сейчас критически важно избежать эскалации конфликта.

По ее словам, Россия должна обеспечить свободный проход по водным путям, а также отпустить украинских моряков и вернуть корабли, передает Reuters.

"Украина должна предоставить доказательства конкретных событий. Вопрос в уважении территориальной целостности и в желании не допускать споров. Кремль нарушил эти правила и принципы за последние годы. В этой нынешней ситуации обе стороны, Россия и Украина, должны продемонстрировать, что они активно способствуют деэскалации", - заявила она.

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Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали.

В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней.