Азовская петля: что случилось на самом деле

Михаил Подоляк

политтехнолог

27 ноября 2018, 09:17

Совершенно безвольные и неподготовленные ребята во власти явно играют со спичками.

Что случилось в Азовском море на самом деле? Сейчас у двух сторон имеет место так называемое "эскалационное восприятие реальности", т.е. любая ситуация в двухсторонних отношениях будет гипертрофированна, доведена до обязательного кризиса, а общественное мнение накалено до истерики. Что, в общем-то, позволяет и тут, и там решать небольшие ситуативные внутриполитические задачи. И потому стороны преднамеренно идут на мелкие, а сейчас и на большие провокации.

Читайте такжеКерченская развилка, или Как Путин совершил огромную ошибкуПодобные провокации постоянно ухудшают ситуацию. Мы уверенно погружаемся в логику "большой войны". Плюс - постоянно имеют место эксцессы исполнителей на низовом уровне (по тупости и ради выслуги). Плюс - стандартная игра в "политический интерес"... Так вот, если уж крутой "военный кабинет при президенте" (где расселись сугубо представители политических партий-аутсайдеров) захотел серьезно играть на чужом "тонком льду", нужно было тщательно готовиться к самым жестким и непредсказуемым сценариям.

Что это означает? Как минимум, точное знание количественных сил противника и (обязательно) поведенческих особенностей тех, кто принимает решения на месте. Понимать готовность второй стороны идти на обострение. Расписать самые драматические сценарии поэтапно (что делать, если). Что и кто из наших может решать на месте и как себя вести, если запланированный сценарий пойдёт не так.

А теперь смотрим на "военный кабинет". Первого человека страны сразу выведу за скобки, потому что там только pr-пафос и абсолютное непонимание природы конфликтов. А вот человек по фамилии Турчинов (глава СНБО) и есть олицетворение сути нашего "военного управления" - отмолчаться, выдать штампы, а на на самом деле бояться и впадать в ступор. И так по всей военной вертикали вниз, где сплошь люди, понтящиеся и предпочитающие воевать количеством и чужими жизнями.

Читайте такжеПойдет ли Путин на масштабную войну против УкраиныДа и с внешними партнёрами будут сложности, а их базовый вопрос прозвучит так: "а что вы вообще делали? Вы ведь формально так и не разорвали отношения с РФ и ничего не сделали в связи с изменившимся статусом Азовского моря, но постоянно тягали туду сюда военные катера. Зачем? Чтобы позлить и без того злого медведя?"

Выводы простые. Совершенно безвольные и неподготовленные ребята явно играют со спичками. Параллельно с этим начинают примитивно торбить РПЦ здесь. И? Точно готовы к большой войне с соседней страной, явно слетевшей с катушек? Понимаю, что кое-кому кажется, что он настолько ушлый, что запросто договорится с РФ о подыгрыше и что кровь рядовых генералам не пахнет.

Но ведь это русские. Они обязательно обманут и реально затеют масштабную драку... Дальше что? Опять молчать будем? Или в Испанию с Австрией спрыгнем? Имеет место максимальная дискредитация всего государственного менеджмента. И абсолютное непонимание рисков, связанных с РФ. Это попытка играть в игры, которые не контролируются. И кто в итоге заплатит?

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко Керченский пролив Азовское море Михаил Подоляк
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
09:53
Морской бой и гальюнная фигура. Художник Елкин карикатурой потроллил Путина из-за конфликта на Азове
09:35
Курс валют в Украине: что стало с долларом из-за военного положения
09:17
Азовская петля: что случилось на самом деле мнение
09:12
Супрун рассказала о медпомощи на время военного положения
08:43
Томос об автокефалии для Украины: стартовал Синод Вселенского патриархата
08:28
Что не так с военным положением в Украине мнение
08:23
"Верните пацанов домой": Зеленский распек политиков за пиар на инциденте в Керченском проливе Видео
07:53
Госдеп призвал Путина и Порошенко сесть за стол переговоров
07:36
Ученые предупредили, какие отношения разрушают психику Видео
07:31
Поляки атаковали посольство РФ в Варшаве из-за инцидента в Керченском проливе
07:14
"Оранжевая" революция в России: эксперт рассказал о страхах в Кремле Видео
06:58
Керченская развилка, или Как Путин совершил огромную ошибку мнение
06:35
Звезды на ее стороне: астролог рассказал о шансах Тимошенко стать президентом
06:14
Политолог прокомментировал возможность полномасштабной войны РФ и Украины
05:53
Президент войны: астролог объяснил, зачем Порошенко военное положение
05:21
"Алины Гросу больше нет!": певица озадачила фанатов заявлением Видео
04:54
Конфликт РФ и Украины в Азове: эксперт спрогнозировал главный вопрос Запада к Киеву
04:27
Любовники-террористы. Ученые выяснили, какие мужчины чаще всего занимаются сексом
03:52
"Кремль в непонятках": российская оппозиционерка раскрыла цель агрессии на Азове Видео
03:06
"Нежная и сексуальная": Даша Астафьева покорила фото топлес Фото Видео
02:19
Дочь Джеки Чана официально заключила однополый брак
01:47
В Раде рассказали о последствиях военного положения для областей Видео
01:24
"Как были г*вном, так и остались": экс-вратарь Шахтера раскритиковал украинские дороги из-за ДТП
01:03
"Это неправда": командующий ВМС назвал ложью "допрос" украинских моряков в Керчи Видео
00:38
Меркель позвонила Путину в связи с агрессией России в Керченском проливе Видео
00:14
В МВФ сделали заявление относительно военного положения в Украине Видео
26 ноября, понедельник
23:57
Россиян перестали пропускать через админграницу с Крымом
23:50
"Нам не нравится": Трамп впервые дал оценку агрессии России в Керченском проливе Видео
23:28
"Военное положение на полшишечки!": соцсети о военном положении в Украине Фото
23:24
Военное положение в Украине: какой закон был утвержден и чьи права он ограничивает Видео
22:38
Украинские бронекатера атаковал российский Су-30 - Муженко
22:28
"Мы зашли в территориальные воды РФ": украинские моряки в Керчи заявили о совершении провокации Видео
22:21
"Россия может напасть только там, где у Порошенко низкий рейтинг": соцсети о военном положении
22:06
Кто голосовал за введение военного положения в Украине
21:59
"Подстилка! - Выродок!": Сергей Власенко и Ирина Геращенко разругались в Раде Видео
21:52
Названы области Украины, в которых введут полное военное положение Видео
21:37
Рада одобрила введение в Украине военного положения Видео
21:34
Порошенко депутаты кричали "Ганьба" и "Брехня" Видео
21:33
Россия пугает ОБСЕ применением Украиной химического оружия на Донбассе
21:25
Парламент одобрил введение в Украине военного положения Видео
21:03
Обнародовано видео прибытия захваченных украинских кораблей в Керчь Видео
20:42
"Эту х*ету я ненавижу не меньше вашего": российский певец осудил агрессию в отношении Украины Видео
20:22
Ничто не оправдывает применение силы Россией - Франция
20:04
На пограничных пунктах обостряется протест евробляхеров Видео
20:02
Военное положение на 30 дней: как Порошенко всех переиграл мнение
19:58
Запад поддержал Украину в Совбезе ООН Видео
19:45
Названы фамилии большинства украинских моряков, попавших в плен к россиянам Видео
19:20
Совбез ООН созвал экстренное заседание в связи с российской агрессией в Азовском море: видеотрансляция Видео
19:10
В обменниках Киева курс доллара подскочил к новой психологической отметке Видео
18:55
Ocean Plaza в Киеве забросали дымовыми шашками Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять