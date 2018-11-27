Азовская петля: что случилось на самом деле

Что случилось в Азовском море на самом деле? Сейчас у двух сторон имеет место так называемое "эскалационное восприятие реальности", т.е. любая ситуация в двухсторонних отношениях будет гипертрофированна, доведена до обязательного кризиса, а общественное мнение накалено до истерики. Что, в общем-то, позволяет и тут, и там решать небольшие ситуативные внутриполитические задачи. И потому стороны преднамеренно идут на мелкие, а сейчас и на большие провокации.

Читайте такжеКерченская развилка, или Как Путин совершил огромную ошибкуПодобные провокации постоянно ухудшают ситуацию. Мы уверенно погружаемся в логику "большой войны". Плюс - постоянно имеют место эксцессы исполнителей на низовом уровне (по тупости и ради выслуги). Плюс - стандартная игра в "политический интерес"... Так вот, если уж крутой "военный кабинет при президенте" (где расселись сугубо представители политических партий-аутсайдеров) захотел серьезно играть на чужом "тонком льду", нужно было тщательно готовиться к самым жестким и непредсказуемым сценариям.

Что это означает? Как минимум, точное знание количественных сил противника и (обязательно) поведенческих особенностей тех, кто принимает решения на месте. Понимать готовность второй стороны идти на обострение. Расписать самые драматические сценарии поэтапно (что делать, если). Что и кто из наших может решать на месте и как себя вести, если запланированный сценарий пойдёт не так.

А теперь смотрим на "военный кабинет". Первого человека страны сразу выведу за скобки, потому что там только pr-пафос и абсолютное непонимание природы конфликтов. А вот человек по фамилии Турчинов (глава СНБО) и есть олицетворение сути нашего "военного управления" - отмолчаться, выдать штампы, а на на самом деле бояться и впадать в ступор. И так по всей военной вертикали вниз, где сплошь люди, понтящиеся и предпочитающие воевать количеством и чужими жизнями.

Читайте такжеПойдет ли Путин на масштабную войну против УкраиныДа и с внешними партнёрами будут сложности, а их базовый вопрос прозвучит так: "а что вы вообще делали? Вы ведь формально так и не разорвали отношения с РФ и ничего не сделали в связи с изменившимся статусом Азовского моря, но постоянно тягали туду сюда военные катера. Зачем? Чтобы позлить и без того злого медведя?"

Выводы простые. Совершенно безвольные и неподготовленные ребята явно играют со спичками. Параллельно с этим начинают примитивно торбить РПЦ здесь. И? Точно готовы к большой войне с соседней страной, явно слетевшей с катушек? Понимаю, что кое-кому кажется, что он настолько ушлый, что запросто договорится с РФ о подыгрыше и что кровь рядовых генералам не пахнет.

Но ведь это русские. Они обязательно обманут и реально затеют масштабную драку... Дальше что? Опять молчать будем? Или в Испанию с Австрией спрыгнем? Имеет место максимальная дискредитация всего государственного менеджмента. И абсолютное непонимание рисков, связанных с РФ. Это попытка играть в игры, которые не контролируются. И кто в итоге заплатит?