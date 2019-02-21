Вступили в силу новые правила выезда детей за границу

21 февраля 2019, 18:55

Организаторы поездки обязаны будут предоставить маршрут поездки.

Закон ужесточил правила для вывоза сирот / Фото: Пресс-служба Госпогранслужбы Украины

Кабинетом министров утвержден в новой редакции Порядок организации выезда детей за границу на отдых и оздоровление с внесенными изменениями.

Документ обнародован на Правительственном портале, в нем указан перечень действий, который нужно осуществить для вывоза детей индивидуально или групп за границу.

Отмечается, что для детей, которые имеют родителей, детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения действуют абсолютно разные правила.

Что касается перевоза групп от интернатов и детей-сирот, то среди изменений предусмотрена подача организаторами маршрутов перемещения. Также они обязаны обеспечить питанием на пути следования и бытовыми удобствами во время транзитных остановок и перелета. Помимо прочего, необходимо указать программу пребывания детей за рубежом с обязательным указанием групповых и индивидуальных мероприятий.

Читайте такжеНа Черниговщине погибли трое маленьких детей: названа причинаДля семей иностранцев, которые будут принимать у себя детей на отдых и оздоровление, установлены дополнительные требования. Важно наличие разрешительных документов об отсутствии у членов семей судимости, алко- и наркозависимости, психических и инфекционных заболеваний, а также гарантии возврата детей в Украину).

Как известно, упрощены правила вывоза заграницу детей разведенных родителей. Если поездка будет длится менее месяца, то разрешение второго родителя не является обязательным.

Напомним, на Львовщине гражданина Германии посадили на восемь лет, за попытку вывезти из Украины новорожденного. Столько же получила и мать ребенка, а организатор этой схемы приговорен к девяти годам лишения свободы.

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