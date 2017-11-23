На Киевщине накрыли "черных трансплантологов", продававших органы подростков в РФ

Задержана группа злоумышленников, которые вербовали и пытались вывезти несовершеннолетних для незаконной трансплантации органов в Россию.

Об этом сообщил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов на брифинге в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что трое украинцев посредством социальных сетей искали несовершеннолетних, готовых за денежное вознаграждение стать незаконным донором органов.

"Сегодня мы ликвидировали канал незаконной трансплантации органов... Прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками департамента Нацполиции по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людими ... провела совместную операцию и установила группу лиц, пытавшихся вывезти в Москву людей для донорства органов", — сказал Чибисов.

По его словам, трое организаторов преступной схемы — украинцы, склонные к ведению асоциального образа жизни, один из них, в частности, находится под следствием за грабеж.

"В настоящее время установлены трое потерпевших детей — 14, 15, 16 лет... Дети из нормальных семей", — уточнил прокурор, подчеркнув, что злоумышленники соблазнили подростков возможностью получить крупную сумму денег — 30 тысяч долларов. за операцию. Еще одна потерпевшая — 32-летняя женщина.

Сами организаторы преступления должны были получить около 200 тысяч долларов. за подбор доноров и вывоз их для проведения операции в РФ — изъятия 5% печени.

Вместе с тем Чибисов не уточнил, с кем из России работали фигуранты преступления, от кого поступал заказ на подбор нелегальных доноров. По его словам, в настоящее время еще проводятся следственные действия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение в отношении человека) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Киеве арестовали "черных трансплантологов" из Турции.