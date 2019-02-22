В квартиру спящей подруги Гандзюк ночью проникли неизвестные

Неизвестные что-то искали в вещах / Фото: Facebook/Svitlana Matvienko

В квартиру председателя совета Лаборатории законодательных инициатив Светланы Матвиенко, которая является близкой подругой погибшей вследствие покушения активистки Екатерины Гандзюк, ночью 22 февраля тайно проникли неизвестные.

"Странно проснуться утром и понять, что пока ты спала, у тебя были гости. Вежливые гости. Которые разложили твои вещи, подоставали все коробочки доступные и все оставили открытым – просто, чтобы показать, что гостей ничего не интересует, никакие ценные вещи. Это и изделия из драгоценных металлов (белое золото, платина) с драгоценными камнями (бриллианты)… И многое другое. Дорогая техника тоже не заинтересовала", - сообщила возмущенная женщина в Facebook.

По словам Матвиенко, после произошедшего у нее было отвратительное ощущение и страх.

"Мысли в голове – что я делала, какие планы осуществляла, на какие акции ходила, кого тегала в постах. Очень не люблю внимание к себе и не считаю, что стоит бояться чего-нибудь. Но это бы я хотела зафиксировать юридически и публично. Честно не знаю – что это и кому нужно или почему, но знаю одно – это очень неприятно", - написала подруге Гандзюк.

/ Фото: Facebook/Svitlana Matvienko

Напомним, Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой утром 31 июля в Херсоне. Ее немедленно госпитализировали в реанимацию Херсонской областной больницы с сильными ожогами тела. Оправиться от атаки Гандзюк так и не смогла, скончавшись 4 ноября 2018-го.