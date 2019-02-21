"В охране отказали": отец Гандзюк заявил о слежке и угрозах

В деле Гандзюк новый поворот / Укринформ

Виктор Гандзюк, отец убитой активистки Кати Гандзюк, обвинил главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, который 15 февраля вышел из СИЗО под залог, в запугивании свидетелей.

По его словам, из-за полученных угроз многие свидетели готовы отказаться от показаний. Мужчина и сам опасается за свою жизнь, так как заметил слежку и получает "непонятные телефонные звонки", пишет Громадське.

"К сожалению, МВД не способно обеспечить безопасность мне и свидетелям. Мы дважды просили предоставить охрану. Нам отказали", – заявил Гандзюк.

Читайте такжеКого Мангер утянет на дно?В свою очередь глава пресс-службы МВД Артем Шевченко так прокомментировал ситуацию: "Я не исключаю, что он обращался. Но есть процессуальный кодекс: если следствие в СБУ, а он, как потерпевший, фигурирует в уголовном производстве, которое расследует Служба безопасности, то только следователь, который расследует производство, в данном случае следователь СБУ, может принять заявление потерпевшего, в котором он описывает – мне угрожают, прошу охрану".

О том, что представители БПП и Батькивщины причастны к убийству дочери, отец Кати Гандзюк сообщал еще в конце января. Виктор Гандзюк отметил, что криминальный авторитет "Москаль" сотрудничал с председателем Херсонской ОГА и его замом.

Напомним, залог в размере 2 миллиона 497 000 гривен внес адвокат Мангера Дмитрий Ильченко.

Ранее в прокуратуре рассказали, как Мангер расплатился с организаторами покушения. Защита Владислава Мангера назвала обвинения прокуратуры ложью.

Сам Мангер во время судебного заседания обвинил в организации убийства Гандзюк генерала СБУ Даниила Доценко.

Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой утром 31 июля в Херсоне. Ее немедленно госпитализировали в реанимацию Херсонской областной больницы с сильными ожогами тела. Оправиться от атаки Гандзюк так и не смогла, скончавшись 4 ноября 2018-го.

Позднее была оглашена официальная причина смерти Екатерины Гандзюк. По сути, к ее смерти привела именно июльская атака кислотой.