Нашлись деньги: за обвиняемого в убийстве Гандзюк Мангера внесли 2,5 миллиона залога

За Мангера внесли залог / Фото: Facebook/Владислав Мангер

За главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого следствие обвиняет в заказе убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк, внесли залог.

Сумму в размере 2 миллиона 497 000 гривен решил внести лично его адвокат Дмитрий Ильченко, о чем уже и сообщил у себя в Facebook. В качестве доказательства Ильченко предъявил квитанцию о внесении залога.

По его словам, он решил внести залог из своего кармана, чтобы избежать "очередной волны домыслов от Доценко и Ко (сотрудник СБУ – УП) по поводу денег".

/ facebook.com/dima.ilchenko

Ранее Ильченко заявлял, что у его подзащитного отсутствуют такие деньги и их "придется брать взаймы".

Напомним, в прокуратуре рассказали, как Мангер расплатился с организаторами покушения. Защита Владислава Мангера назвала обвинения прокуратуры ложью.

Сам Мангер во время судебного заседания обвинил в организации убийства Гандзюк генерала СБУ Даниила Доценко.

О том, что представители БПП и Батькивщины причастны к убийству дочери, отец Кати Гандзюк сообщал еще в конце января. Виктор Гандзюк отметил, что криминальный авторитет "Москаль" сотрудничал с председателем Херсонской ОГА и его замом.

Напомним, Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой утром 31 июля в Херсоне. Ее немедленно госпитализировали в реанимацию Херсонской областной больницы с сильными ожогами тела. Оправиться от атаки Гандзюк так и не смогла, скончавшись 4 ноября 2018-го.

Позднее была оглашена официальная причина смерти Екатерины Гандзюк. По сути, к ее смерти привела именно июльская атака кислотой.

Как сообщалось, 21 января еще один подозреваемый в организации убийства Гандзюк, криминальный авторитет Алексей Левин (Москаленко) был объявлен в розыск.

СМИ сообщали, что Гандзюк убили из-за коррупционных "лесных схем". Более того, нападение на Гандзюк и убийство в Бердянске экс-атошника Виталия Олешко ("Сармата") - звенья одной цепи.

Напомним, пользователи Сети раскритиковали президента Петра Порошенко за то, что он подал документы в Центризбирком, в здание которого он попал через черный ход, прячась от активистов акции "Хто замовив Катю Гандзюк?"