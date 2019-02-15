Суд выбрал меру пресечения обвиняемому в убийстве Гандзюк Мангеру

15 февраля 2019, 07:48

Решение принял Шевченский райсуд Киева.

Владислав Мангер (в центре) в зале суда / Лига.нет

Содержание под стражей с правом внесения залога — именно такую меру пресечения избрал судья Шевченковского райсуда столицы Украины Александр Кипчарский главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого следствие обвиняет в заказе убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк.

Соответствующее сообщение опубликовал портал LIGA.net. По данным журналиста, сумма залога составила 2,497 млн гривен. По словам адвоката Мангера, Дмитрия Ильченко, у его подзащитного отсутствуют такие деньги и их "придется брать взаймы".

Главу Херсонского облсовета арестовали прямо в зале Шевченского райсуда до 3 марта.

Напомним, Екатерину Гандзюк облили литром концентрированной серной кислоты  в утренние часы 31 июля в Херсоне. Ее быстро доставили в реанимационное отделение Херсонской областной больницы с сильными ожогами тела. После долгих мучений Гандзюк скончалась в медучреждении 4 ноября 2018-го.  

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