Мангер на свободе: глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО

Владислав Мангер / УНИАН

В пятницу вечером, 15 февраля, глава Херсонского областного совета Владислав Мангер вышел из СИЗО под залог.

Подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк заявил о своей готовности сотрудничать со следствием, сообщает Громадське.

"Скажу только одно: нужно продолжать сотрудничать со следствием для того, чтобы найти реальных преступников. Я полностью готов помогать и работать сколько это будет нужно следствию", - сказал Мангер.

Підозрюваний в організації вбивства Катерини Гандзюк, Владислав Мангер вийшов з СІЗО під заставу. 2 млн 497 тисяч 300 гривень за нього вніс його ж адвокат. Звідки гроші – Мангер не відповів pic.twitter.com/eKABNynCWk — Hromadske.UA (@HromadskeUA) February 15, 2019

Напомним, ранее залог в размере 2 миллиона 497 000 гривен внес адвокат Мангера Дмитрий Ильченко.

Ранее в прокуратуре рассказали, как Мангер расплатился с организаторами покушения. Защита Владислава Мангера назвала обвинения прокуратуры ложью.

Сам Мангер во время судебного заседания обвинил в организации убийства Гандзюк генерала СБУ Даниила Доценко.

Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой утром 31 июля в Херсоне. Ее немедленно госпитализировали в реанимацию Херсонской областной больницы с сильными ожогами тела. Оправиться от атаки Гандзюк так и не смогла, скончавшись 4 ноября 2018-го.

Позднее была оглашена официальная причина смерти Екатерины Гандзюк. По сути, к ее смерти привела именно июльская атака кислотой.