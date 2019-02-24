Роковые ошибки: спасатели назвали причины гибели туристов в Карпатах

В Карпатах при восхождении погибли двое туристов / if.dsns.gov.ua

На высокогорье Карпат температура опускается ниже минус 20 градусов, ветер достигает 30 метров в секунду - это 108 километров в час, при этом высота снежного покрова - почти 2 метра.

Спасатели рассказали, как спасали туристов, которые попали в беду при восхождении.

"Мы шли до последнего. Это был старший мужчина. В тяжелом состоянии. Лицо обледенело. Что поразило: человек был в флисе и футболке. Когда вернулись, человек уже не подавал признаков жизни. Ребята были рядом с ним, обсели, обняли защищая от ветра", - рассказывают спасатели.

Погибший Павел Винтоняк 60 лет в Коломые возглавлял станцию юных туристов. По неподтвержденной информации, именно он был гидом группы. Погиб, потому что допустил роковую ошибку.

"Когда идешь на подъем раздеваешься до термобелья. Сильное переохлаждение может наступить, когда сильно вспотел и тебя обдуло. Когда идешь на хребет, лучше снизу одеться, раздеться сверху", - объясняют волонтеры.

Еще один погибший – 24-летний Роман Беркещук. Тоже из Коломыи. Спасатели говорят: он сбился с дороги и сильно отстал. Когда его нашли, он еще был живым.

"Вероятно во время транспортировки человек умер. Тот отрезок, где мы его нашли 350 метров, мы 40 минут преодолевали. Нас просто срывало со склона. С рюкзаками. Мы просто местами на четвереньках ползли", - отмечает один из спасателей.

Инструктор по альпинизму Михаил Поддубнов, который ходил с Беркещуком на Казбек и Эльбрус, поделился своими мыслями.

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"Потому что да, это зима, да, погода плохая, но если говорить о Романе, то он был достаточно подготовлен и достаточно хорошо экипирован для практически любой ситуации, которая могла возникнуть в Карпатах", - рассказывает мужчина.

О еще одной версии гибели Романа рассказывает его тетя. Якобы бы парень остался с шестидесятилетним Павлом Винтоняком, который плохо себя чувствовал, передает ТСН.

"Ему стало плохо и они его спасали. Они его не оставили в беде, они его просто спасали, а человеческие возможности не безграничны. Поэтому так случилось. Мы просто верим что он погиб, спасая человека", - делится своими мыслями женщина.

Также стало известно о том, что пограничники, которые встретили туристов еще в Шибеном, предупреждали об опасности, но группа это проигнорировала.

Спасатели и волонтеры, которые им помогали, называют еще несколько ошибок, которые могли стать роковыми.

"Большая группа. Руководитель группы должен был их поджидать. И он это и делал. Но думаю это и выбило его из сил", - объясняют волонтеры.

"Я субъективно: люди, которые имеют такой опыт, высокую планку себе ставят. А здесь они были сильно истощены, может быть обезвожены. У них просто не хватило сил", - подчеркнул руководитель спасательно-поисковой операции Тарас Бринда.

Напомним, ранее в Карпатах пропали пятеро туристов, одного из них нашли мертвым.