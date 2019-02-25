Нафтогаз предупредил Смелу об отключении

НАК Нафтогаз Украины / Reuters

НАК Нафтогаз Украины не подтвердил номинации на март на поставки газа коммунальному предприятию Смелакоммунтеплоэнерго, обеспечивающему теплом и горячей водой город Смела Черкасской области из-за срыва графика погашения задолженности.

"Из-за срыва графика ежемесячных платежей по договору реструктуризации задолженности НАК Нафтогаз не имеет правовых оснований для подтверждения номинаций КП Смелакоммунтеплоэнерго на март 2019 года. Нафтогаз предоставил предприятию все возможные скидки и отсрочки расчетов, предусмотренные законодательством. Однако производитель тепла уже два месяца не выполняет график погашения реструктуризованной задолженности", - сообщила пресс-служба НАК.

По состоянию на 20 февраля 2019 года задолженность по выполнению договоров реструктуризации составляет 1,03 млн грн.

В ноябре прошлого года в Смеле ввели чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. Учебные заведения города ушли на каникулы, без тепла остались жилые дома, больницы, детсады и школы. Город тогда не получил от Нафтогаза номинации на газ из-за долга в размере 85 млн грн.

Для запуска отопительного сезона правительство предоставило Смеле 25 млн гривен кредита. 27 декабря город начал получать газ от Нафтогаза.