В Смеле стартовала подача тепла: треть котельных начали работу

Зубко рапортовал о теплых батареях в трети домов Смелы / lenta-ua.net

В Смеле Черкасской области 15 ноября вечером начали запускать котельные для существенно запоздавшего начала отопительного сезона.

"Подан газ на первые 8 котельных из 20. Сейчас в них ведется розжиг и выход на рабочий температурный режим, нужно время. К ним подключены пять детских садов, семь школ, три больницы, а также 45 домов из 152. Подача газа осуществляется в первую очередь в котельных, к которым подключена социальная сфера", - сообщил в Facebook вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко.

Чиновник добавил, что отопление жителям Смелы включили через три часа после ультиматума президента местной власти населенного пункта.

Зубко добавил, что из 68 тысяч населения города в домах с централизованным отоплением мерзли без тепла 19,7 тысяч населения.

/ Фото: Facebook/Геннадий Зубко

Как известно, ранее газовщики Черкасской области констатировали, что в краткие сроки подать тепло жителям Смелы нет технической возможности.

Напомним, жители Смелы требуют возвратить отопление и привлечь к ответственностируководство компании "Смелаэнергоинвест" (с 2011 по 2017 - теплопоставщик города), оставившее многомиллионные долги. Часть горожан устроила акцию протеста возле здания ПАТ "Чекрассыгаз", где они жгли покрышки.

Госкомпания-монополист в отрасли теплоэнергетики, "Нафтогаз", устранилась от проблемы с теплом в Смеле. НАК ожидает, что местные власти "перебросят" долговые обязательства предыдущего поставщика услуг.

Президент Петр Порошенко прокомментировал отсутствие отопления в городе Смела Черкасской области, где возмущенные люди уже жгут шины.