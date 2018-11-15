Ультиматум президента не работает: газовщики не дали тепло жителям Смелы

Жители Смелы жгут шины, а тепло включить очень непросто / facebook.com/Смела новости Сміла - новини

В городе Смела Черкасской области, где сложилась критическая ситуация с подачей тепла, областные газовщики заявляют об отсутствии возможности подать людям тепло в ближайшее время.

"Отопление в городе Смела мы не можем включать ночью, потому что ночью газоопасные работы запрещены законодательством. Во-вторых, на объектах "Смелатехнокомунэнерго" есть видимые разрывы, там нужно принимать определенные технических мероприятий, а в-третьих, кто возьмет на себя расходы, связанные с очередной кражей природного газа смелянскими тепловиками?", - цитирует "Украинская правда" руководителя компании "Черкассыгаз" Сергея Буяна.

По словам главы газового хозяйства, задолженность Смелы достигает десятков миллионов гривен именно из-за порывов и многочисленных краж.

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко ответил Буянову, что ситуация со Смелой относится к чрезвычайным, но разрешил приступить к работам в четверг.

"Проблемы, касающиеся решения финансовых вопросов, мы будем решать по ходу", - сказал Зубко.

Напомним, жители Смелы требуют возвратить отопление и привлечь к ответственности руководство компании "Смелаэнергоинвест" (с 2011 по 2017 - теплопоставщик города), оставившее многомиллионные долги. Часть горожан устроила акцию протеста возле здания ПАТ "Чекрассыгаз", где они жгли покрышки.

Госкомпания-монополист в отрасли теплоэнергетики, "Нафтогаз", устранилась от проблемы с теплом в Смеле. НАК ожидает, что местные власти "перебросят" долговые обязательства предыдущего поставщика услуг.

Президент Петр Порошенко прокомментировал отсутствие отопления в городе Смела Черкасской области, где возмущенные люди уже жгут шины.