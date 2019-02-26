ПриватБанк закрывает iPay

ПриватБанк / Интерфакс-Украина

ПриватБанк прекратит поддержку сервиса iPay с 29 июня 2019 года. Сервис предлагал малому и среднему бизнесу принимать бесконтактные платежи по банковским картам с помощью смартфонов. Об этом сообщает Лига.

Сервис iPay функционировал с 2013 года, позволяя подтверждать платежи без помощи мини-терминалов. Достаточно было сканировать карту камерой смартфона.

В ПриватБанке решили, что данной услугой пользуется лишь небольшое количество клиентов, поэтому дальнейшая ее поддержка не является целесообразной.

Вместо iPay ПриватБанк предлагает использовать терминалы miniPOS, поскольку эти устройства работают не только с магнитными картами, но и с чиповыми или бесконтактными. Терминал следует подключить к смартфону или планшету на базе Apple iOS или Android.

Ранее сообщалось, что Приватбанк намерен повысить тарифы на кассовые услуги в своих отделениях.