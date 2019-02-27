Валюта, стволы и антиукраинские книги: Правоохранители "накрыли" фирму священника бывшей УПЦ МП

Группа украинских правоохранителей (СБУ, ГФС и прокуратура) провела обыски в помещениях группы охранных компаний "Служба безопасности "Стелс"", соучредителем которых является один из священнослужителей бывшей УПЦ (Московского патриархата).

По данным спецслужбистов, в результате группа охранных компаний в бюджет Украины недоплатила более 9 миллионов гривен.

"По результатам проведенных процессуальных действий правоохранители получили документальные материалы, свидетельствующие о совершении фигурантами производства преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах)", – заявили с СБУ.

Кроме того, во время обысков обнаружили литературу антиукраинского содержания, призывающую к межрелигиозной розни, огнестрельное оружие и боеприпасы.

"Также была установлена связь вышеуказанного священнослужителя УПЦ (МП) с российскими парамилитарными структурами", – подытожили в СБУ.

Напомним, ранее подо Львовом у священника бывшей УПЦ МП изъяли арсенал оружия и боеприпасов. До этого на Волыни из храма выгнали священников УПЦ МП.