"Неблаговидные дела": Аваков рассказал о сотрудничестве СБУ и радикалов

Глава МВД Арсен Аваков / mvs.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) помогали в проведении акции протеста С14 и других националистических организаций.

Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков в интервью порталу the Бабель.

"Председатель СБУ Василий Грицак - честный офицер, он много сделал для Украины. Но в ряде случаев мы фиксируем в СБУ непонятные процессы. Что я имею в виду? Мы неожиданно для себя зафиксировали сотрудничество Службы безопасности и ультраправых радикалов из С14. Прикрываясь правильными лозунгами с требованиями расследовать дело Гандзюк и в определенной связке с работниками СБУ, С14 реализовывала очень неблаговидные дела", - сказал он.

Ранее Арсен Аваков заявил о намерении оставаться на своей должности вне зависимости от чьих-то желаний отстранить его.

"Мы живем в стране, в которой законность выше каких-то слухов и желаний. Я думаю, что есть парламент, есть правительство. Я буду выполнять свои обязанности независимо от слухов и вне зависимости от желаний убрать меня с должности, потому что это кому-то неудобно", - сказал Аваков.