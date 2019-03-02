Стало известно, сколько украинцы заплатят за перелеты первых лиц государства

Стоимость авиаперелетов главы государства составит 65 млн гривен / УНИАН

В 2019 году из госбюджета Украины выделят почти 90 млн гривен на расходы по авиаперелетам официальных делегаций во главе с президентом, премьер-министром и председателем Верховной Рады.

Как сказано в договорах, подписанных между Государственным авиационным предприятием Украина и Государственным управлением делами, сумма авиаперелетов составит 89,5 млн гривен, передают Українські Новини.

При этом стоимость авиаперелетов главы государства составит 65 млн гривен: за границу - 57,4 млн, а в пределах Украины – 7,7 млн гривен.

/ ukranews.com

В свою очередь авиаперевозки премьера и спикера парламента обойдутся в 24,5 млн гривен: 19,5 млн гривен за заграничные визиты и 5 млн – за региональные.

/ ukranews.com

Напомним, ранее сообщалось о том, что перелет Порошенко в Мюнхен обошелся украинцам в миллион.