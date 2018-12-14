Перелет Порошенко в Брюссель обошелся Украине в "круглую" сумму

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

Перелет делегации во главе с президентом Петром Порошенко в Брюссель, где 12-13 декабря украинцы встретились с руководством ЕС обошелся в 1,4 млн грн.

Как сообщают "Украинские новости", 10 декабря Госуправделами выплатило авиапредприятию "Украина" 1,36 млн гривен за перелет украинской делегации по маршруту "Киев - Брюссель - Киев".

Ранее сообщалось, что за последние четыре года - с 2014-го по 2018-й расходы на обеспечение деятельности Порошенко и его администрации выросли почти в четыре раза.

В 2019 году на эти цели в бюджете заложено 945 млн грн (что, правда, на 11 процентов меньше, чем в 2018-м). В 2014 году содержание президента и его аппарата 293 млн гривен, в 2015-м - 444 млн грн, в 2016-м - 457 млн грн, в 2017-м - 820 млн грн, в 2018-м - 1 млрд 64 млн грн.

Всего в 2019 году расходы на Госуправделами составят 2,5 млрд грн.

Напомним, в конце сентября, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Петра Порошенко в $1,1 млрд.