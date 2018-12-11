Расходы на содержание президента при Порошенко выросли вчетверо

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

За последние четыре года - с 2014-го по 2018-й расходы на обеспечение деятельности президента и его администрации успели выросли почти в четыре раза.

Об этом свидетельствуют данные из обнародованного на сайте парламента закона о госбюджете на 2019 год

На эти цели в бюджете заложено 945 млн грн (что, правда, на 11 процентов меньше, чем в 2018-м). В 2014 году содержание президента и его аппарата 293 млн гривен, в 2015-м - 444 млн грн, в 2016-м - 457 млн грн, в 2017-м - 820 млн грн, в 2018-м - 1 млрд 64 млн грн.

Всего в 2019 году расходы на Госуправделами составят 2,5 млрд грн.

Читайте такжеПорошенко разбогател в 11 разИз них 833 млн грн предусмотрено на предоставление медицинских услуг и 5 млн - на модернизацию оборудования, 279 млн - на повышение квалификации работников госуправления и подготовку кадров по проблемам внутренней и внешней политики, 105 млн - на научные исследования в сфере госуправления.

82 млн грн предусмотрено на сохранение природно-заповедного фонда в национальных парках и заповедниках, 68 млн - на поддержку санаторно-курортных учреждений здравоохранения, 61 млн - на поддержку национального камерного ансамбля "Киевские солисты" и национального музейного комплекса "Мистецький арсенал", 20 млн - на реализацию проекта создания "Мистецького арсенала".

Напомним, в конце сентября, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Петра Порошенко в $1,1 млрд.