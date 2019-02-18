Перелет Порошенко в Мюнхен обошелся украинцам в миллион

Президент Украины Петр Порошенко / Reuters

Госуправделами выплатило авиационному предприятию "Украина" более 1 млн грн за перелет украинской делегации во главе с президентом Петром Порошенко в Мюнхен, где она приняла участие в конференции по безопасности.

Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на данные портала использования публичных средств.

В частности, 13 февраля ГУД выплатило авиационному предприятию "Украина" 1 млн 72 тыс. грн за перевозку делегации Киев - Мюнхен - Киев.

Ранее экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили в интервью DW высказал мнение, что в случае победы Петра Порошенко на выборах Украина "просто прекратит свое существование".

В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.