Социологи выяснили, сколько украинцев недовольны уровнем жизни и путем Украины

Украинцы / УНИАН

Две трети жителей Украины полагают, что дела в страны идут в неправильном направлении.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые провели сотрудники социологической группы Рейтинг в феврале 2019-го. Кроме того, 60% из респондентов почувствовали ухудшение экономического положения в Украине.

Также только каждый пятый украинец из опрошенных убежден, что в страна движется в правильном направлении (с начала января 2019-го этот показатель вырос с 14% до 21%).

"Только 10% считают, что за последние 12 месяцев экономическое положение в Украине улучшилось, 60% − почувствовали ухудшение. Важно заметить, что за последние пять лет последний показатель уменьшился с 86 до 60%, одновременно возросло число респондентов, которые считают, что ситуация не изменилась (с 11 до 27%)", − заявили социологи.

Далее, 12% опрошенных почувствовали улучшение экономического статуса своей семьи за последний год, половина − ухудшение, а 36% − не почувствовали изменений.

Напомним, предыдущие опросы установили то, что Порошенко недовольны восемь из 10 украинцев, а также то, что треть жителей Украины не в курсе, кто виноват в войне на Донбассе.