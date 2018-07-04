Порошенко недовольны восемь из 10 украинцев - опрос

Почти 80 процентов граждан Украины не одобряют результаты работы президента Украины Петра Порошенко, 70 - Кабинета министров.

К такому выводу пришли аналитики Центра социальных исследований "София".

Согласно проведенному ими опросу, 49,1 процента граждан совсем не одобряют работу президента, 29,2 - скорее не одобряют, 12,8 - скорее одобряют, 3,7 - полностью одобряют, а 5,2 - затруднились ответить.

Респондентов также попросили ответить на вопрос, "В правильном ли направлении движется Украина?" 38,7 процента ответили, что однозначно в неправильном, 26,4 - скорее в неправильном, 11,9 - скорее в правильном, 2,8 - однозначно в правильном, 14,6 - и в правильном, и в неправильном, а 5,6 - затруднились ответить.

В июне Киевский международный институт социологии провел среди украинцев опрос и выяснил, что если бы президентские выборы в Украине состоялись в июне 2018 года, то победу одержала бы лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко - ее рейтинг вдвое превысил показатели поддержки действующего главы государства Петра Порошенко.

За Юлию Тимошенко высказались 22,8 процента опрошенных, за экс-министра обороны Украины и лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 16 процентов, за главу Радикальной партии Олега Ляшко - 13,2 процента, за главу "Оппозиционного блока" Юрия Бойко - 10,6 процента, за действующего президента Петра Порошенко - 10,5 процента, за Вадима Рабиновича - 8,4 процента, за мэра Львова Андрея Садового - 3,9 процента, за главу лидера партии "Свобода" Олега Тягнибока - 2,6 процента.