Люди остались без воды и газа: стало известно о новых проблемах при строительстве Крымского моста

5 марта 2019, 10:33

В Крыму строители повредили водопроводные трубы.

  • При строительстве Крымского моста возникли новые проблемы kerchinfo.com
  • При строительстве Крымского моста возникли новые проблемы kerchinfo.com
  • При строительстве Крымского моста возникли новые проблемы kerchinfo.com
  • При строительстве Крымского моста возникли новые проблемы kerchinfo.com
  • При строительстве Крымского моста возникли новые проблемы kerchinfo.com

В аннексированном Россией Крыму при строительстве железнодорожных подходов к Крымскому мосту возникли новые проблемы.

При подготовке к укладке железнодорожных путей в поселке Багерово строители повредили водопроводные трубы, которые теперь заменяются новыми, сообщает Керчь Info.

Также отмечается, что ране строители уже успели перебить, после чего была вынуждена проведена соответствующая замена газовых сетей.

Ранее блогер указала на очередную проблему Крымского моста.

Напомним, РФ начала строить Крымский мост в апреле 2015 года. Весной 2018-го — 15 мая — прошло открытие автодорожной части сооружения. СМИ писали, что при строительстве Крымского моста допустили ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона.

Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины утверждали, что Керченский мост смещается.

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Крым мост Керчь Крымский мост
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