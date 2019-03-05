Боец ВСУ дотла сжег укрепление боевиков: опубликовано изумительно яркое видео

Огнемет Шмель / Укроборонпром

Украинский боец-огнеметчик из 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского уничтожил укрепленную позицию террористов на Светлодарской дуге в зоне ООС.

Соответствующий ролик был опубликован в социальной сети Facebook пользователем Юрием Москаленко.

Ликвидация позиции боевиков под кодовым названием "Прыщ" произошла в начале месяца 2019- го в районе временно оккупированного города Горловка.

Напомним, ранее в Сети опубликовали яркое видео испытаний украинского БТР, а до этого бойцы ВСУ стерли с лица земли укрытие боевиков.



