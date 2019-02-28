Бойцы ВСУ стерли с лица земли укрытие боевиков: опубликовано потрясающее видео

Момент боя / скриншот из видео

Бойцы ВСУ в зоне ООС стерли с лица земли укрытие террористов, из которого велся огонь по украинским позициям с помощью противотанковых управляемых ракет.

Видеоролик опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook офицер ВСУ и волонтер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

"На одной из позиций оккупантов в районе Горловки систематически вел огонь расчет ПТУРистив. Но ОСы не замедлили с адекватным ответом и поймали колорадов в укрытии. По данным разведки, расчет ПТУР уничтожен вместе с огневой точкой. Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!", − именно так составил он описание к ролику.

Напомним, ранее "Штирлиц" показал видео уничтожения позиции боевиков, а также назвал потери боевиков "Л/ДНР" за январь.