В "Укрзализныце" "объявили войну" линолеуму и ковровым дорожкам в поездах

Вагон / Укрзализныця

В нынешнем году на украинских ж/д дорогах появятся 40 новых вагонов с современным шумоизоляционным покрытием для пола вместо набивших оскомину красных дорожек и линолеума.

Соответствующее сообщение опубликовал на своей странице Facebook руководитель госкомпании "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

"Проанонсирую хорошие новости: в этом году с завода мы получим 40 новых вагонов. Они будут без привычных разноцветных дорожек и раскритикованного пассажирами линолеума. Вместо них — сплошное шумоизоляционное напольное покрытие", — написал он.

По словам Кравцова, первый десяток вагонов Укрзализниця получит уже в марте нынешнего года.

В то же время он отметил, что заменить покрытие сразу во всех пассажирских составах крайне сложно – из-за дороговизны этих работ.

Напомним, ранее в Укрзализныце сообщали о планах сократить число проводников в поездах, а также рассказали, какие поезда в Россию будут отменены.