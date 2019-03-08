Назначен новый посол Польши в Украине

Замглавы МИД Польши Бартош Цихоцкий

Новым послом Варшавы в Киеве стал замглавы МИД Польши Бартош Цихоцкий.

Решение номинировать Цихоцкого на этот пост принял глава польского внешнеполитического ведомства Яцек Чапутович.

"Министр иностранных дел Чапутович от имени президента Республики Польша номинировал Бартоша Цихоцкого на должность посла Республики Польша в Украине", - говорится в сообщении МИД Польши в Twitter.

Ранее Бартош Цихоцкий заявил, что Украина пытается построить идентичность на "упрощенных и часто фальшивых образах прошлого", так как сегодня в сознании украинского общества "отсутствуют однозначные объединяющие элементы".

"Украинская власть пытается построить идентичность на упрощенных и часто фальшивых образах прошлого, поскольку в современном сознании украинского общества отсутствуют однозначные объединяющие элементы. В этой ситуации понятно, почему на этой неделе в Киеве и Львове демонстративно приветствовали Дональда Туска. Его речь во Львовском университете предлагает украинской стороне примирение, основанное на волшебной реальности и фальшивой симметрии взаимных обид", - сказал Цихоцкий.

По его словам, "мы приучили Украину к тому, что не настаиваем на своих интересах, что ей разрешено больше".

Замминистра напомнил, что "Европа не состоит только из Германии, и следует заботиться об отношениях с ближайшими соседями".