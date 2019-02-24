Порошенко заподозрили в попытке втянуть Польшу и Литву в конфликт на Донбассе

24 февраля 2019, 16:06

По мнению эксперта, это может "перевернуть с ног на голову" все геополитические расклады вокруг ситуации на востоке Украины.

Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко / president.gov.ua

Дружба президента Украины Петра Порошенко с Польшей и Литвой нужна ему для того, чтобы втянуть их в конфликт на Донбассе.

Такое мнение высказал политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала NewsOne.

Ермолаев отмечает, что Польша и Литва являются членами НАТО, который занимает нейтральную позицию относительно Донбасса. Но если в конфликт будут так или иначе втянуты страны-члены альянса, это приведет к коллизиям внутри блока.

"Я не исключаю, что в этом есть и корыстный замысел некоторых политических кругов в Украине - выписать билет на войну странам-соседям под соусом дружбы и военной помощи", - заявил Ермолаев.

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По мнению эксперта, это может "перевернуть с ног на голову" все геополитические расклады вокруг ситуации на востоке Украины.

При этом, считает Ермолаев, Польша в последнее время только усиливает свои позиции, поскольку "до сих пор не вошла в валютный союз и не ввела евро, в условиях кризиса Европы делает все более привлекательной идею очередного наднационального, надгосударственного образования в Центральной Европе, эдакую Речь Посполиту-2".

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Ранее сообщалось, что Петр Порошенко, выступая перед избирателями в городе Жолква в субботу, 23 февраля, пообещал дать отпор "украинскому агрессору".

Видео выступления Порошенко выложил на YouTube журналист Александр Дубинский.

По словам президента, он должен "сохранить Украину и оборону Украины", чтобы противостоять "украинскому агрессору". После оговорки Порошенко запнулся и поправил себя, сказав, что отпор надо дать "российскому агрессору".

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Украина НАТО Литва Польша Петр Порошенко
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