Порошенко сфотографировали на фоне фрески с горящим в аду Путиным

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

В Сети выложили фотографию президента Петра Порошенко из церкви в Червонограде, где находится фреска с российским лидером Владимиром Путиным, изображенным горящим в аду.

Снимок опубликовал журналист Владимир Семкив в Facebook.

"Сегодня (23 февраля. - Прим.), посещая Червоноград, Петр Порошенко побывал именно в той церкви, в которой Путин изображен в огне адском. Пуйло, правда, не попало в кадр президентского фотографа, поэтому я помог коллажем. А жаль: черт косился прямо бы на Порошенко, а такой снимок в избирательной кампании бы ой как пригодилась. Короче, Петр Алексеевич, возвращайтесь перефотографироваться!" - написал Семкив.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко, выступая перед избирателями в городе Жолква в субботу, 23 февраля, пообещал дать отпор "украинскому агрессору".

Видео выступления Порошенко выложил на YouTube журналист Александр Дубинский.

По словам президента, он должен "сохранить Украину и оборону Украины", чтобы противостоять "украинскому агрессору". После оговорки Порошенко запнулся и поправил себя, сказав, что отпор надо дать "российскому агрессору".