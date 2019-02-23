Доверенным лицом Порошенко на выборах стала известная актриса

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

Советская и украинская актриса Ада Роговцева стала доверенным лицом Петра Порошенко на выборах президента Украины 31 марта.

Также доверенным лицом в едином общегосударственном избирательном округе Порошенко Центризбирком зарегистрировал первого замглавы Администрации президента, руководителя избирательного штаба действующего главы государства Виталия Ковальчука, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, довереннымми лицами Порошенко стали экс-посол Украины в США и Канаде Юрий Щербак и командир 13-го отдельного аэромобильного батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, Герой Украины Александр Порхун.

Ранее Ада Роговцева высказалась о российской ментальности. По словам актрисы, Россия всегда относилась к Украине очень снисходительно, считая украинцев "вымышленным народом", а украинский язык "придуманным". "Их нельзя переговорить, переучить, видимо, надо изолировать себя от них", - сказала она.

Напомним, президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года. Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.