Ада Роговцева призвала украинцев изолироваться от россиян

Ада Роговцева убеждена, что россияне и украинцы должны стать чужими / УНИАН

Народная артистка Украины Ада Роговцева заявила, что гражданам Украины необходимо полностью изолироваться от общения со своими российскими соседями.

"Их приучили, что украинцы хуже, что мы вымышленный народ, выдуманная речь, "младший брат". Они всегда очень снисходительно к нам относились. Я этого никогда не чувствовала, потому что не позволяла этого. Чтобы там работать, надо было знать их язык. Я его знала без акцента. Они считают, что Крым русский и Севастополь "русский город" - это укоренялось не один десяток лет. Их нельзя переговорить, переучить, наверное, надо изолировать себя от них", - сказала артистка в интервью ZIK.

Роговцева рассказывает, что виделась когда-то с президентом России Владимиром Путиным, однако он произвел впечатление закрытого и замкнутого человека. Впрочем, по словам артистки, российский лидер искренне ел борщ и даже оказался не против выпить и прочесть стихи Тараса Шевченко.

Напомним, киевском Дворце спорта на форуме "Команда Порошенко", где президент официально заявил о старте своей предвыборной кампании, произошла неприятная ситуация с выходом на сцену украинских актрис, среди которых была и Ада Роговцева.