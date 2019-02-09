Очевидцы рассказали о конфузе с Роговцевой на форуме Порошенко

Организаторы форума едва не перепутали Роговцеву и Витовскую / Фото: Twitter/Roman Romaniuk

В киевском Дворце спорта на форуме "Команда Порошенко", где президент официально заявил о старте своей предвыборной кампании, произошла неприятная ситуация с выходом на сцену украинских актрис.

"Ведущий объявлял "известную актрису с сильной общественной позицией", Ада Роговцева уверенно пошла к сцене", - написал в Twitter журналист "Украинской правды" Роман Романюк.

По словам автора поста, легендарная актриса была вынуждена развернуться по дороге на сцену. Причина заключалась в том, что после перечисления всех регалий прозвучала фамилия актрисы Ирмы Витовской.

"Там хватает актеров с сильной общественной позицией", - предположили пользователи в комментариях.

/ Фото: Twitter/Roman Romaniuk

Напомним, во время предвыборного форума охранники президента Петра Порошенко напали на активиста Николая Выговского. Мужчине не позволили встать с места и порвали его плакат, посвященный убийству Гандзюк.

Ранее сообщалось, что перед началом форума к зданию Дворца спорта стянули десятки силовиков, а Спортивную площадь обнесли заграждением.