9 марта – день рождения Тараса Шевченко / dreamkyiv.com

9 марта Украина широко и массово отмечает день рождения Великого Кобзаря Тараса Шевченко. Эта дата знаменует начало Шевченковских дней.

В Киеве Шевченковские дни традиционно стартуют утром 9 марта возложением цветов к памятнику Шевченко. Также в этот день обычно проходит митинг возле памятника. Возложение цветов запланировано, в частности, к могиле Шевченко на Тарасовой горе в Каневе, а также к памятникам в Шевченково и Моринцах.

Традиционно в эти дни вручается Шевченковская премия. Ранее стали известны лауреаты Шевченковской премии 2019 года.

Напомним, во Львове и Виннице отменили выставку необычных портретов Шевченко из-за угроз радикалов. Организаторы ищут пути выхода из сложившейся ситуации.