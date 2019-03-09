"Трагедия после похорон": появились подробности гибели журналиста под Луцком

9 марта 2019, 14:39

На Волыни на тележурналиста наехала иномарка, за рулем которой был 50-летний мужчина.

На Волыни тележурналист Юрий Яцюк погиб после похорон коллеги
Под Луцком журналист Юрий Яцюк погиб после похорон коллеги / vl.npu.gov.ua

В Волынской области в пятницу, 8 марта, журналист местной телерадиокомпании погиб в ДТП на автодороге в селе Струмовка (находится под Луцком), ему было 57 лет.

На журналиста наехал автомобиль Volkswagen Golf, за рулем которого находился 50-летний житель Луцка, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Волыни.

В ДТП погиб Юрий Яцюк, его жена Ольга рассказала, что журналист возвращался домой с похорон коллеги Романа Флишаровского, а потом хотел сходить на могилу отца, пишет Район.Луцьк.

По факту смертельной аварии правоохранители начали производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

"Водитель допустил наезд на двух пешеходов — 40-летнюю женщину и 57-летнего мужчину, которые переходили проезжую часть вне пешеходного перехода. Оба — жители областного центра… женщину госпитализировали в отделение реанимации городской больницы", — отметили в полиции. 

Ранее сообщалось, что вечером 8 марта в 19:18 недалеко от Луцка на автодороге Устилуг — Луцк — Ровно авто Volkswagen Passat наехало на пешеходов, которые перебегали проезжую часть в неположенном месте, погиб журналист телерадиокомпании Аверс, 1961 года рождения, а также пострадала и госпитализирована женщина.

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