Евробляха за 10 миллионов: украинец пытался завезти угнанную Lamborghini

В Украину с территории Польши через пункт пропуска Дорогуск – Яготин 37-летний украинец пытался ввезти элитный автомобиль Lamborghini Urus 2019 года выпуска с европейскими номерами.

Как сообщает пресс-служба пограничной службы Польши, водитель был задержан Бугским бюро пограничной охраны.

Во время проверки выяснилось, что украинец пытается ввезти в страну так называемую евробляху, которую разыскивает в Швейцарии компания-владелец.

По словам спикера Надбужанского отдела пограничной службы Дариуша Сеницкого, гражданин Украины пользовался машиной на законных основаниях, но не имел права выезжать на ней за границы Евросоюза. Пограничники автомобиль конфисковали, а горе-водителя допросили в качестве свидетеля.

Как известно, Lamborghini Urus стал серийно выпускаться в 2018 году. На таможне констатировали, что на данный момент - это самый дорогой внедорожник, который возвращали владельцам. Его стоимость составляет 1,4 млн злотых, что эквивалентно 9,7 млн гривен.

Напомним, заместитель министра финансов Сергей Верланов заявил о том, что львиная доля владельцев автомобилей на еврономерах по разным причинам не сможет растаможить свои авто.