От марихуаны до ЛСД: украинские школы опутали сети наркоторговцев – СМИ

В украинских школах процветает наркоторговля, утверждают СМИ / fedpress.ru

Украина стала идеальным коридором для транзита наркотиков в Европу, при этом смертельно опасные вещества попадают и в отечественные школы.

На сегодня "травка" и тяжелые наркотики являются главными темами у школьников, рассказала журналистка Грошей, ставшая на неделю "школьницей в поисках кайфа".

Иногда дилерами становятся сами дети – им принести наркотики в школу легче. Особой популярностью среди школьников пользуется марихуана.

При этом амфетамин, ЛСД, так называемые "спиды" и "спайс" – достать все это в школе не проблема, утверждают авторы материала.

За "травку" придется отдать от 300 гривен за грамм. Химические препараты значительно дороже – от 500 грн за один грамм.

В программе также рассказали о том, что через школьников журналисты вышли на настоящих наркодилеров – те готовы продать практически что угодно. Есть на украинском наркотическом рынке и новинки – "крэк", "колеса", "марки".

Напомним, на Закарпатье полиция расследует, как школьников накормили сладостями с наркотиками.