Правозащитник объяснил, почему в Украине пора отказаться от слова "депутат"

Верховная Рада / УНИАН

В Украине пора отказаться от слова "депутат", поскольку за 28 лет независимости это слово в основном имеет негативную окраску, ассоциируется с безнаказанностью, коррупцией, вседозволенностью и безответственностью, а также с Советским Союзом.

Такое мнение высказал директор Центра демократии и верховенства права, инициатор кампании "За безопасные дороги" Тарас Шевченко в колонке на сайте журнала Новое время.

"Мы часто крайне недооцениваем значение символов. Слова и названия - это также символы. Наш мозг заранее знает, чего ожидать и подстраивает старые концепции под оценку нового человека. Если вы слышите "генеральный прокурор" - сразу есть ассоциации с человеком, который имеет огромную власть и может организовать уголовные дела против кого-либо. А вот "государственный адвокат" вовсе не имеет такой негативной коннотации", - отмечает Шевченко.

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Правозащитник предлагает заменить слово "депутат" словом "представитель".

"Граждане выбирают своих представителей в парламент. Лучше всего иметь название, которое соответствует содержанию. "Общественный представитель" звучит просто и максимально корректно. А для граждан - сразу дает указание на что им стоит рассчитывать. Кто представитель от вашего округа? Подал ли отчет ваш представитель? Подпишете ли вы обращение к своему представителю? Думаю, что для многих такое изменение может показаться мелковатым и неважным. И я уверен, что такое изменение является очень важным. Депутаты и советы являются символами, которые нам достались от Советского Союза. Давно пришло время отправить их на свалку истории – к серпам и молотам", - заключил Шевченко.

Ранее президент Петр Порошенко не стал включать коррупцию в число главных проблем Украины. По мнению Порошенко, у Украины сейчас есть только лишь два врага - Россия и бедность.

"В Украине сейчас два врага: РФ... и второй враг - это бедность", - сказал он.