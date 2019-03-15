На Закарпатье потроллили Порошенко: перед визитом президента ямы на дорогах "залатали" цветами

На Закарпатье к приезду в регион президента Петра Порошенко активисты решили привлечь внимание к катастрофическому состоянию местных дорог.

В Виноградове в ямах, образовавшихся на дорогах, установили горшки с цветами.

"Если бы президентский кортеж следовал через город под Черной горой, то три из четырех направлений были бы покрыты цветами, которые уже "выросли" в ямах. Не у дорог, а на дорогах. Наших с вами дорогах", - сообщает Голос Карпат.ІНФО.

Издание отмечает, что вдоль маршрута следования кортежа на Закарпатье все же спешно латают ямы, чистят от мусора обочины и ремонтируют мосты.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Луцка накануне визита Порошенко вывесили 30-метровый баннер с надписью: "Ты стал президентом на крови ребят 51 ОМБР. Чтобы скрыть свои преступления, твои генералы ее уничтожили. Волынь такого не прощает".