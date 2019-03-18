В Ужгороде расширил завод американский производитель электроники

Американский производитель расширяет рынок труда в Украине / Фото: Jabil Circuit

В Ужгороде Закарпатской области американский производитель электроники Jabil Circuit открыл производственную площадку на базе уже ранее построенного завода.

По информации пресс-службы компании, инвестиции составили 16 млн долларов. А в целом данный производитель уже вложил в украинскую дочку около 75 млн. долларов.

Отмечается, что новое производство позволит дать работу пяти тысячам украинцев.

"Благодаря новой специально построенной площадке, в сочетании с самыми современными технологиями производства и поставки, командой высокопрофессиональных специалистов, а также недавно полученной сертификацией IATF Automotive для автомобильной промышленности, мы с удовольствием готовы работать для существующих и новых клиентов", - заявил генеральный директор Jabil в Украине Сергей Карцев.

Как известно, завод в Ужгороде производит электронику для брендов Nespresso, Ceragon, Sagemcom, SIAE Microelettronica, DUCATI Energia, SIT и TeleTec. В целом компания является разработчиком продуктовых решений, предоставляет полный промышленный дизайн, обеспечивает производство, осуществляет поставки и управление продуктами.

Как ранее сообщалось, канадские инвесторы готовы принять участие в процессе производства и модернизации самолета Ан-74, которые изготавливаются на Харьковском государственном авиационном производственном предприятии.