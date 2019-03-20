С ревом набирают высоту: Украинская боевая авиация провела учения - потрясающее видео

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Пилоты тактической авиации ВСУ совершили учебные полеты над Азовским морем − прикрывая проход кораблей Военно-морских сил.

Соответствующее сообщение опубликовали представители Штаба Операции Объединенных сил.

"Получив приказ командующего объединенных сил, экипажи самолетов тактической авиации взлетают на выполнение учебно-боевой задачи. Звено истребителей МиГ-29 и пара штурмовиков Су-25 выполняют плановые полеты над акваторией Азовского моря, прикрывая с воздуха корабли Военно-морских сил Украины, которые вышли в поход", − говорится в тексте.

По данным представителей Штаба ООС экипажи отработали целый ряд задач − взлет парой и противоракетные маневры (с полной боевой нагрузкой).

Напомним, ранее ВСУ провели крупные ракетные учения. До этого украинские военные с применением боевой авиации в Азовском море.