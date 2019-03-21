"Склад, авто и живая сила": боевики поплатились за обстрелы на Донбассе — разведка

В среду на Донбассе противник потерял склад с боеприпасами, авто и живую силу, сообщили в разведке / Reuters

В среду, 20 марта, на Донбассе в районе Операции объединенных сил боевики 11 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих, в частности, били из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения, ранены три воина.

Защитники Украины адекватно отвечали на все обстрелы противника, сообщили в пресс-центре ООС.

По данным разведки, ответным огнем уничтожен вражеский склад с боеприпасами, военный автомобиль противника, ликвидированы два боевика, а пятеро террористов — ранены.

"…российские оккупационные войска… 10 раз применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибром 120 и 82 мм…, противник обстреливал наших защитников из противотанкового ракетного комплекса…, …из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия", — отмечается в сообщении.

Напомним, на Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть востока Украины вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо нее началась операция Объединенных сил.

В конце 2018 года генерал-лейтенант Вооруженных Сил Украины, командующий Объединенными силами Сергей Наев сообщил, что на Донбассе с начала ООС, по данным разведки, были уничтожены около 450 боевиков.