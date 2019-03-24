Перехід на літній час 2019: коли та що слід знати

24 марта 2019, 05:09

Главред дізнався, коли відбудеться переведення годинника на літній час 2019 в Україні.

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Коли переводять годинник 2019 / 1zoom.ru

Перехід на літній час 2019 традиційно відбудеться у березні.

Главред дізнався, що слід знати з цього приводу.

Коли переводять годинники 2019

Переведення годинника на літній час 2019 в Україні відбудеться у ніч з 30 на 31 березня. Стрілки годинників переведуть на годину вперед.

Зворотний перехід на зимовий час 2019 Україна проведе 27 жовтня.

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Перехід на літній час: вплив на здоров’я

Незважаючи на пристрасне бажання схуднути перед літом, у період переведення часу лікарі забороняють збільшувати фізичні навантаження на організм.

Краще почати дотримуватися дієти:

  • прибрати з раціону жирну їжу;
  • відмовитися від алкоголю;
  • пити побільше води, зеленого і трав'яного чаю.

Також весь тиждень напередодні переведення годинників треба лягати спати на 15 хвилин раніше, ніж попереднього дня – щоб адаптуватися. Причому мінімум за годину до сну варто припинити користуватися гаджетами.

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