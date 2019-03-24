Перехід на літній час 2019: коли та що слід знати

Главред дізнався, коли відбудеться переведення годинника на літній час 2019 в Україні.
Перехід на літній час 2019 традиційно відбудеться у березні.
Главред дізнався, що слід знати з цього приводу.
Коли переводять годинники 2019
Переведення годинника на літній час 2019 в Україні відбудеться у ніч з 30 на 31 березня. Стрілки годинників переведуть на годину вперед.
Зворотний перехід на зимовий час 2019 Україна проведе 27 жовтня.
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Точний час: Київ
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Перехід на літній час: вплив на здоров’я
Незважаючи на пристрасне бажання схуднути перед літом, у період переведення часу лікарі забороняють збільшувати фізичні навантаження на організм.
Краще почати дотримуватися дієти:
- прибрати з раціону жирну їжу;
- відмовитися від алкоголю;
- пити побільше води, зеленого і трав'яного чаю.
Також весь тиждень напередодні переведення годинників треба лягати спати на 15 хвилин раніше, ніж попереднього дня – щоб адаптуватися. Причому мінімум за годину до сну варто припинити користуватися гаджетами.