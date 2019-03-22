Обмелевший Днепр и степи вместо лесов: ученые предупредили о грозящей Украине экологической катастрофе

вода / УНИАН

За последние годы в Украине более 800 поселков остались без собственных водных источников, при этом с карты исчезают мелкие реки.

Настоящая экологическая катастрофа угрожает стране из-за тотальной не экономии воды, говорится в сюжете ТСН.

Журналисты подчеркнули, что каждые две недели украинцы выливают 23 Шацких озера, а за год население осушает три крупнейших водохранилища: Киевское, Каневское и Днепровское.

Ученые предупредили, что всего через 25 лет в Украине будут степи вместо лесов на Севере, обмелевший Днепр и импорт питьевой воды.

По подсчетам ученых, уже через 35 лет Украина начнет импортировать питьевую воду. В материале отмечается, что уже сегодня нужно начинать экономить на бытовом уровне.

Напомним, ранее ученые объяснили, почему человечество вымрет уже в этом веке.