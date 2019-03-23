Члены правления Укртрансгаза получат до 150% премий от оклада

23 марта 2019, 23:50

Финансовые надбавки назначены четырем членам правления.

Сотрудники госкомпании получат солидные премии / Фото: Укртрансгаз

Государственная компания Нафтогаз Украины приняла решение о назначении премий четырем членам правления Укртрансгаза, которые в несколько раз превысят их годовой оклад.

Соответствующее решение обнародовано на сайте компании и подписано главой Нафтогаза Андреем Коболевым.

В документе указано, что в соответствии с контрактом вице-президент Укртрансгаза по закупкам Андрей Хоменко за достижение целей и ключевых показателей получит премию в 150% от годового дохода за 2018 год.

Хоменко работал в компании до 19 марта, сменил его Сергей Алексеенко, которому также выписали премию в размере 141 от годового оклада.

Согласно контракту, премию в 50% от оклада получит член правления Укртрансгаза Кан Хюнчан. И надбавку в размере 150% от годового дохода получит Татьяна Федорова.

Как известно, Укртрансгаз эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб м. 100% акций компании принадлежит Нафтогазу.

Напомним, исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в ответ на претензии премьер-министра Владимира Гройсмана о премиях сотрудникам компании объяснил, откуда взяли на это деньги.

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Нафтогаз Укртрансгаз премии
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