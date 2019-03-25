Старинные монеты и фибулы: в Киеве нашли клад, опубликованы фото

В Киеве нашли клад, в котором были динарии / segodnya.ua

В Подольском районе Киева возле Воздвиженки несколько местных жителей во время высадки фруктовых деревьев обнаружили клад со старинными римскими монетами — денариями, металлическими застежками для одежды (фибулы) и остатками керамики.

Клад выкопали на углу ул. Кожемяцкой и Вознесенского спуска на глубине около полуметра, пишет Сегодня со ссылкой на очевидцев и экспертов.

Издание узнало, что клад нашли на глубине около полуметра — лопата ударилась о какой-то твердый предмет, и в земле увидели обломки глиняных черепков и монеты — было два десятка денариев.

В частности, в выкапывании клада принимала участие Татьяна Максименко, она сообщила, что после обнаружения предметов на место вызвали археологов и полицейских, и эксперты посоветовали отдать находки в Музей истории Киева.

Научный сотрудник Института археологии Национальной академии наук Украины Вячеслав Баранов сказал, что клад может быть недавним, поскольку входящие в него предметы относятся к разным эпохам.

"Найденные римские монеты — денарии первых столетий нашей эры. Они находились на глубине 30 сантиметров — ниже этого уровня современный бетон! А культурные наслоения в этом месте начинаются с глубины полтора метра", — отметил собеседник.

Напомним, в апреле 2017 года в Чернигове ученики средней школы №24 нашли клад — выкопали надбитый глиняный горшок высотой около полуметра, в котором были старинные монеты.