В Китае нашли средневековый клад с деньгами весом почти полцентнера

В Китае, в деревни Дунсюэтунь провинции Хэбэй, жители обнаружили глиняный кувшин, а в нем – более 400 кг медных монет, большинство из которых датируются еще временами династии Сун (960-1279 годы).

Клад нашли случайно, когда выкапывали клубни для изготовления препаратов традиционной медицины, пишет ТАСС со ссылкой на информационный портал Sina.

Всего эксперты насчитали около 20 разновидностей денежных знаков. При этом в кладе есть монеты, которые датируются эпохой китайской династии Хань (202 год до н. э. – 263 год н. э.). По предварительной оценке, в землю кувшин закопали в конце эпохи Юань (1271-1368 годы), когда страна находилась под контролем монгольской династии.

Большая часть монет хорошо сохранилась. Это облегчит их изучение.

В управлении объектами культурного наследия города Синтай (провинция Хэбэй) рассказали, что находка имеет большое значение для исследования специфики денежного обращения в Китае много веков назад. Она также свидетельствует о довольно высоком уровне развития товарных отношений прилегающего региона в X-XIII вв.

Аналогичный клад в этих местах обнаружили в 50-е годы прошлого века при строительстве водного резервуара.

Ранее в Германии подростки нашли клад, принадлежавший известному королю. В ходе раскопок обнаружили сотни серебряных монет, жемчуг, кольца и браслеты.

Напомним, в Индийском океане нашли легендарные сокровища знаменитого пирата.