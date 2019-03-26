Вступил в силу закон о признании ветеранов УПА участниками боевых действий

Порядок предоставления статуса участника боевых действий установит Кабмин.
Во вторник, 26 марта, в Украине вступил в силу подписанный президентом Петром Порошенко закон № 2640-VIII о признании участников боевых действий (УБД) бойцов армий, которые сражались за независимость Украины в XX веке.
Тем самым участниками боевых действий признаны, в частности, представителей УПА, которые участвовали в боевых действиях против немецко-фашистских захватчиков на временно оккупированной территории Украины в 1941-1944 годах.
Закон признает участниками боевых действий лиц, которые принимали участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе:
• Украинской повстанческой армии;
• Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) Полесская Сечь;
• Украинской народной революционной армии (УНРА);
• Организации народной обороны Карпатская Сечь;
• Украинской военной организации (УВО);
• вооруженных подразделений Организации украинских националистов.
Порядок предоставления статуса участника боевых действий этим лицам установит правительство.
Закон, согласно которому члены ОУН-УПА признаются участниками боевых действий, парламент принял в среду, 6 декабря. За проголосовали 236 депутатов.
Напомним, ранее глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович во время чата в "Главреде" рассказал, сколько поколений сменится в Украине, пока в стране начнут воспринимать действия УПА одинаково позитивно.